Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği - Son Dakika
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Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği

07.06.2022 16:21
Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği

Kepsut Meslek Yüksekokulu ve Kepsut Belediyesinin ortak çalışması ile üniversite öğrencileri yeni doğum yapmış anne ve bebeklerini evlerinde ziyaret edip onlarla vakit geçirme fırsatı edindiler.

Kepsut Meslek Yüksekokulu ve Kepsut Belediyesinin ortak çalışması ile üniversite öğrencileri yeni doğum yapmış anne ve bebeklerini evlerinde ziyaret edip onlarla vakit geçirme fırsatı edindiler. Proje ile evlere ziyarette bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencileri yaptıkları konuşmalar ve öğrendikleri bilgilerle anne ve bebeğin sağlığının önemini öğrenip daha fazla insanı bu konu hakkında bilgilendirmeye çalıştılar. Evleri ziyaret eden öğrencilerimiz ziyaret esnasında ailelerle sohbet edebilme ve çocuklarla zaman geçirebilme fırsatı buldular. Projedeki görevli öğrencilerden Samet Şahin proje ile ilgili konuştu. "Bebekler ve çocuklar tüm ülkenin hatta tüm dünyanın geleceğidir. Çocuklarında ilk öğretmeni annesidir bu yüzden ilk önce anneye sonrasında da çocuklara iyi bakmalıyız. Evlerine gittiğimiz bir çok annenin gözlerinde yorgunluk görsekte çocuklarının yanlarında oluşundan da bir o kadar mutluydular. Yardımda bulunmak, anne ve babaları bilinçlendirmek için gittiğimiz evlerde çok hoş karşılandık açıkçası. Bizleri evlerinde ağırlayan ve projemize destek çıkan tüm ailelere teşekkür ediyoruz. Bizi bu projede destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın, Kepsut Belediyesi ve civar köylerin muhtarlarına teşekkür ederiz. - BALIKESİR

Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği
Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği
Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği
Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği

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Kaynak: İHA

Kepsut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepsut'ta Belediye ile Üniversite işbirliği - Son Dakika

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