Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor - Son Dakika
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Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor

03.03.2022 12:44
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kepsut Yerel kalkınma Stratejisi için Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Projesi kapsamında çeşitli gruplar ile toplantılar gerçekleştirilerek Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi oluşturuluyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kepsut Yerel kalkınma Stratejisi için Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Projesi kapsamında çeşitli gruplar ile toplantılar gerçekleştirilerek Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi oluşturuluyor.

Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği ve Kepsut Belediyesi tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile Çocuklar ve gençler, kadınlar, esnaf, engelli vatandaşlar, çiftciler, kanaat önderleri ve ilçe genelinde faaliyet yürüten politikacılar ile yapılan toplantılar da Kepsut kalkınma stratejisi belirleniyor.

Toplantılarda; Kepsut'un mevcut durumu, sorunları, sorunlar için çözüm önerileri ile sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yapılması gerekenler tartışılıyor. Katılımcılar fikir ve çözüm önerilerini anlatabildiği gibi toplantıya dahil olmayan vatandaşlar için ise on-line anketlerle tüm ilçe halkının fikirlerini oluşturulacak strateji belgesinde yer alması hedefleniyor.

03 Ocak 2022 tarihinde başlayan projenin 01 Haziran 2022 tarihinde tamamlanması ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin ve yaş gruplarının fikirlerinin alındığı bir strateji belgesi oluşturularak Kepsut ilçesinin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor
Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı, Kepsut Belediyesi, Kepsut, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor - Son Dakika


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