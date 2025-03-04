Kerebiç Ramazan'da Daha Çok Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Kerebiç Ramazan'da Daha Çok Tercih Ediliyor

Kerebiç Ramazan\'da Daha Çok Tercih Ediliyor

Ramazan ayında Mersin'in geleneksel kerebiç tatlısına talep artarken, fiyatlar 580-960 TL arasında.

04.03.2025 10:13
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Mersin yöresine özgü geleneksel kerebiç tatlısına Ramazan ayında talep arttı. Üreticilerde yoğunluk yaşanırken, hafif ve lezzetli tatlı, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Ramazan sofralarında yerini almaya başlayan kerebicin kilogramı fıstıklı 960 TL, cevizli ise 580 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Mersin'e özgü geleneksel bir tatlı olan kerebice Ramazan ayının gelmesiyle talep artarken, üreticilerde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar iftar sofralarında kerebice yer vermek için için tatlıcıların önünde yoğunluk oluştururken, üreticiler de artan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor. Geçmiş yıllarda sadece Ramazan aylarında üretimi yapılan kerebiç, zamanla yılın 12 ayı tezgahlardaki yerini aldı. Ramazanın gelmesiyle sofralarda daha fazla yer bulan kerebiç, halk arasında 'irmik tatlısı' olarak da biliniyor. İçi tercihe göre fıstık veya ceviz ile doldurularak 'içli köfte' şekli verilen kerebiç, fırında pişirilerek, çöven otu köklerinden yapılan kaymağın üzerine dökülmesiyle servis ediliyor. İsteğe göre üzerine tarçın da ilave edilebiliyor. Yaklaşık bir hafta dayanma süresi olan kerebice il dışından gelen talepler ise kargo ile karşılanıyor. Ramazan sofralarında yerini almaya başlayan kerebicin kilogramı fıstıklı 960 TL, cevizli ise 580 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

"3 gün önce daha az talep varken, bugün daha fazla"

Mersin'de yaklaşık 30 yıldır kerebiç satan Yasemin Sekmen, kerebicin Mersin'e özgü bir tatlı olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayıyla birlikte taleplerin daha da arttığını söyledi. Şehir dışına da kargo ile gönderdiklerini belirten Sekmen, "Ramazanda talep daha fazla, dolayısıyla daha çok satış yapıyoruz. Bitkisel bir tatlı olduğu için bozulmuyor. Çok tercih edilen bir tatlı. Özellikle yumurta ve süt olmadığı için daha çok tercih ediliyor. Üç gün önce daha az talep varken, bugün daha fazla talep görmeye başladı. Bitkisel olduğu için içerisinde şeker çok az, o yüzden de tercih sebebi. Kaymağı çöven bitkisinden yapılıyor; içerisine şeker ve su ekleniyor. Şekeri, çöven bitkisi çok acı olduğu için tatlandırmak amacıyla tatlandırıyoruz. Kerebiçin içerisinde de antepfıstığı ve ceviz var. Dışında da irmik ve un var. Ama bunlar özel ürünler, yani bildiğimiz irmik ve un değil" ifadelerini kullandı.

"Bitkisel olması, içerisinde yumurta ve süt bulunmaması"

Sekmen, kerebiçi diğer tatlılardan ayıran özelliklerinden birinin bitkisel olması olduğunu belirterek, "Kerebiçi diğer tatlılardan ayıran özellikler, hafif olması, şekerinin çok az olması ve ayrıca bitkiden yapılması, bitkisel olmasıdır. İçerisinde yumurta ve süt bulunmaması" dedi.

Sekmen, "Fiyatları şu anda yeni güncelledik. Fıstıklı kerebici 960 TL, cevizli kerebici ise 580 TL'ye satıyoruz. 1 kilogramda 16 adet var" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, mersin, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kerebiç Ramazan'da Daha Çok Tercih Ediliyor - Son Dakika

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