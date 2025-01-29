Keşan'da 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Keşan'da 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

Keşan\'da 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayırseverler tarafından inşa edilen 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camii, ibadete açıldı. Cami derneği başkanı Lütfü Açar, caminin yapım süreci ve verilen destekler hakkında bilgiler verdi.

29.01.2025 17:35  Güncelleme: 17:45
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camii ibadete açıldı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Evgen Sokak üzerinde hayırseverler tarafından inşa ettirilen Hacı Nazmiye-Recep İstek Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili olarak Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi Derneği Kurucu Başkanı Lütfü Açar, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla bilgilendirmede bulundu.

İnşaatına 23 Kasım 2022 tarihinde başlandığı camiinin ibadete açıldığını kaydeden Açar, "Ayni ve nakdi katkıda bulunan ve bulunacak tüm hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halihazırda caminin oturma iskanı alınması konusunda belediye başkanlığımız nezdinde işlemler başlatılmıştır. Amacımız oturma iskanını en yakın bir zaman süresi içerisinde alınarak imam kadrosunu talep etmektir. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte nihayet bugünlere geldik. Bu süreç içerisinde görev yapan sayın kaymakamlarımızın ve ilçe müftülerimizin de destek ve önerileri bizler için önemli olmuştur. Bu anlamda da bizlere destek ve moral veren tüm yetkili kurumlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnsanlar bir araya geldikten sonra böyle güzel eserler ortaya çıkıyor" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keşan'da 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

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