Keşan\'da Kar Yağışı, Esnaf ve Aileleri Kardan Adam Yaparken Eğlendi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle esnaf, aileleriyle birlikte iş yerlerinin önünde kardan adam yapıp kar yağışının tadını çıkardı. İlçeye bağlı bazı köylerde kapanan yolların açılması için çalışma yapıldı.

Keşan'da şehri beyaza bürüyen kar yağışı, etkisini yeniden arttırdı. Kar kalınlığının yeniden arttığı şehir merkezinde iş yerlerini açan esnaf, aileleri ile birlikte iş yerlerinin önünde kardan adam yaparak kar yağışının tadını çıkardı. Öğrenciler ise okul bahçelerinde kar topu oynadı. Keşan Belediyesi ekiplerinin çalışmaları gün boyu devam etti.

İlçeye bağlı bazı köylerde ise kapanan yolların yeniden açılması için çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sırasında, Gökçetepe köyünde bir greyder kara saplandı. Greyder, Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik ve köylülerin yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.

Sazlıdere-Gökçetepe köyleri arasında kapanan yol da yapılan çalışma sonrası yeniden açıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sorumluluk sahasındaki kar ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. - EDİRNE