Kesikbaş yeniden ESO başkanı seçildi, Eskişehir\'i teknoloji şehri yapmayı hedefledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) başkanlık seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Celalettin Kesikbaş, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Vizyon 2030 Hedefi doğrultusunda Eskişehir'i 'teknoloji' dendiğinde akla ilk gelen sanayi şehri haline getirmek için çalışacağız" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) başkanlık seçimleri tamamlandı. Demokratik bir atmosferde ve yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerin ardından Celalettin Kesikbaş yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sanayicilere seslenen Kesikbaş, yeni dönemde Eskişehir'i teknoloji, küreselleşme ve nitelikli ihracat odağında ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

"Sorumluluğumuz daha da büyüdü"

Seçim sürecini değerlendiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, seçimlerin huzur ve bayram havası içerisinde tamamlandığını belirterek, "Seçimlerimizi huzur içinde, bayram havasında tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devam eden seçimlerde demokratik tercihlerini ortaya koyan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Şahsıma ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz teveccüh, omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da büyüttü. Güveninizi, yeni dönemde vereceğimiz emeğin en güçlü dayanağı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir sanayisinin bugünkü başarısında geçmişten günümüze hizmet eden tüm başkanların, yönetim kurullarının ve meclis üyelerinin büyük emeği olduğunu kaydeden Kesikbaş, sanayicinin özverisi ve çalışanların alın teriyle ESO'yu Türkiye'nin öncü odalarından biri haline getirdiklerini aktardı.

"Vizyon 2030 hedefiyle teknoloji odaklı sanayi"

Yeni dönem yol haritasına ilişkin kritik mesajlar veren Kesikbaş, Eskişehir'i 'teknoloji' denildiğinde akla ilk gelen sanayi şehri yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde sorunlarınızı dinledik, ihtiyaçlarınıza özel projeler ürettik. Firmalarımızın dönüşümüne ve rekabet gücüne katkı sunduk. Yeni dönemde bu anlayışı daha küresel, daha teknoloji odaklı bir Eskişehir sanayisi için ileriye taşıyacağız. Teknolojiye, küreselleşmeye ve nitelikli ihracata odaklanacağız. Vizyon 2030 Hedefi doğrultusunda, Eskişehir'i 'teknoloji' dendiğinde akla ilk gelen sanayi şehri haline getirmek için çalışacağız."

Ortak akıl ve iş birliği vurgusu

Eskişehir Sanayi Odası'nın tüm üyelerin ortak çatısı olduğunu dile getiren Kesikbaş; yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla el ele vererek şehrin ekonomik potansiyelini büyüteceklerini dile getirdi. Kesikbaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Seçimlere katılan bütün üyelerimize yeniden teşekkür ediyor, seçilen meslek komitesi ve Meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Bize duyduğunuz güveni her gün yeniden hak etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu şehrin üreten insanlarıyla yol yürümek, hayatımın en büyük onurlarından biridir."