KESK'ten Marmara Depremi Anması - Son Dakika
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KESK'ten Marmara Depremi Anması

KESK\'ten Marmara Depremi Anması
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KESK, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak rantçı politikalara karşı mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, "Doğa olaylarını felakete çeviren rantçı politikalara karşı, insan yaşamına ve barınma hakkına dayalı bir yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Güvenli yapılaşma ve kamusal denetimi dışlayan, "piyasacı" ve "rantçı" yaklaşımın reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 27 yıl önce yaşanan büyük depremin, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu, aradan geçen yıllara rağmen gereken önlemlerin alınmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Devam eden irili ufaklı depremler de göstermektedir ki ülkemiz bundan sonra da büyük felaketlerle karşı karşıyadır. Deprem kaçınılmaz olabilir ancak güvencesiz yaşam ve ölüm kaçınılmaz değildir" uyarısında bulunuldu.

Bunun için güvenli yapılaşma ve kamusal denetimi dışlayan "piyasacı, rantçı" yaklaşımın reddedilmesi, kamusal ve bilimsel denetimin esas alınması gerektiğini ifade edilen açıklamada, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyor, doğa olaylarını felakete çeviren rantçı politikalara karşı, insan yaşamına ve barınma hakkına dayalı bir yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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