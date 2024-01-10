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KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basın mensuplarının önemine vurgu yaparak, esnaf ve sanatkarların sesi olan gazetecilerin bu özel gününü kutladığını belirtti. Odakır, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve halkın sesi olma görevini yerine getirdiğini ifade etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:37
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaptıkları haberlerle esnaf ve sanatkarlarımızı da unutmayıp onların sesi olan, fedakar ve emektar gazetecilerimizin bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır açıklamasında, basın mensuplarının kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynadığına, demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna ve halkın sesi olmak noktasında kamu görevi yürüttüklerine değindi.

"Basın olmadan olmaz"

Vatandaş adına kamu görevi yürüten basın mensuplarının kıymetli bir mesleği icra ettiklerini vurgulayan Başkan Odakır, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basın ya da daha kapsayıcı ve genel ifadesiyle medya, vatandaşın gözü kulağıdır. Devletin, kurumların faaliyetlerini vatandaş adına takip eder ve kamu görevi yürütürler. Çok sesli bir ortamın sağlanmasına katkı sağlarlar, demokrasiye güç katarlar. Bugün basın mensupları, ister gazete veya dergide, ister televizyonda veya radyoda isterse internet sitelerinde veya dijital mecralarda görevlerini yapsın mecrası fark etmeksizin basın meslek ilkelerini gözeterek faaliyetlerini yürüttüklerine inanıyoruz. Objektif bir yaklaşımla faaliyetlerini yürüten basın mensuplarımızın işlerini yaparlarken fedakarca davrandıklarını biliyoruz. Basın olmadan olmaz çünkü şehrimizin, vatandaşımızın ve bizlerin sesi olması yeri geldiğinde yapıcı eleştirilerle uyarması noktasında vazgeçilmezdir. Bu düşüncede fedakar ve emektar basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Yayınlarında esnaf ve sanatkarlarımızın da sesi oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Görevlerini yaparlarken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olup mesleğini sürdüren basın mensuplarımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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