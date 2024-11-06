KESOB\'da 2024 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Konferans Salonu'nda Birliğe bağlı odaların başkanlarının katılımıyla 2024 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, bir yıl içerisindeki faaliyetleri anlatarak, oda başkanlarını bilgilendirdi.

Her yıl düzenli olarak yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı bu yıl da düzenlendi. KESOB Konferans Salonu'nda düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na Birliğe bağlı odaların başkanları katıldı. Toplantıda Birlik Başkanı Şeyhi Odakır, kurumda yürütülen proje ve faaliyetler hakkında genel bir değerlendirme yaparak, oda başkanlarını bilgilendirdi. Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşunun başkanlığı yürüten Odakır, 2024 yılındaki faaliyetleri değerlendirdiği konuşmasına sicil verilerini değerlendirerek başladı. Yönetim kurulu toplantı sayısı, onaylanan fiyat tarifeleri, kapasite raporları ve genelgeler hakkında veriler aktaran Başkan Odakır, konuşmasının devamında diğer faaliyetleri anlattı.

"Gençlerimiz madalyalar getiriyor"

Başkan Şeyhi Odakır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların şehrin farklı yerlerinde spor kulübü veya okulu açıldığını KESOB olarak da bir spor kulübü kurup faaliyete geçirildiğini söyledi. Faaliyet konuşmasında, "Kulübümüz faaliyetini sürdürüyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına bu projede biz de bulunuyoruz. Gençlerimiz madalyalar kazanmaya başladılar" diyen Odakır, gençlere başarılar dilerken Vali Gökmen Çiçek'e de teşekkür etti.

Hizmet binası için çalışmalar devam ediyor

Toplantıda konuşmasını sürdüren Şeyhi Odakır, "50 bine yakın esnaf ve sanatkarın bulunduğu şehrimizde, böylesine büyük bir nüfusa yakışır bir şekilde müstakil bir hizmet binası sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve arsamızı aldık, şuan proje aşamasında prosedürler devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda temel atmak istiyoruz. Hizmet binamızı kendimiz yapmak için iktisadi işletme de kurduk. Geçtiğimiz aylarda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile esnaf ve sanatkarlarımızın faydasına olacak indirimli hizmet protokolleri imzalamaya devam ediyoruz. 23-29 Eylül tarihlerinde Ahilik haftamızı coşkuyla kutladık. Kooperatifçilik eğitimlerimize halen devam ediyoruz. Çeşitli ziyaretlerde bulunuyor işlerimizi takip ediyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı aracılığıyla hazırladığımız Yeşil Bir Gelecek İçin Hibrid/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projemiz ilgili Bakanlığımızda inceleme aşamasında, olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. Basın yayın birimimiz aracılığıyla kurumumuzun gündemini kamuoyuna taşıyor, esnaf ve sanatkarlarımızın sesini duyuruyoruz" dedi.

Mesleğe dönüşte KESOB etkisi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolüne değinen Başkan Şeyhi Odakır, "Sekiz ay boyunca her ay farklı bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geleceğiz. İlkini Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu'nda gerçekleştirdik. Mesleğe dönüş olarak ifade ettiğimiz süreçte gençlerimize meslekleri anlatarak onlara katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Aydınlıkevler bölgesine yeni kurulan Melikgazi Meslek Eğitim Merkezi'nden bahseden Odakır, son bir yıldır mesleğe dönüş anlamında olumlu bir ilerleme katedildiğini gözlemlediklerini, bunun göstergesinin meslek eğitim merkezlerine olan taleplerin artmasına bağladıklarını ifade etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'ın konuşmasının ardından Birlik Denetim Kurulu raporu okundu ve oda başkanlarının dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi. - KAYSERİ