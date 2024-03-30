Kestel Belediyesi'nden 9 bin kişilik sokak iftarı - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden 9 bin kişilik sokak iftarı

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Kestel Belediyesi tarafından 'Meydan Kestel'de düzenlenen büyük Kestel iftarı programına 9 bin kişi katıldı. Geleneksel sokak iftarının yaşandığı programda Karagöz ve Hacivat, semazen gösterisi ve ilahiler söylendi. İftarın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Kestel'i korumak ve sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

30.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:59
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Kestel Belediyesi'nden 9 bin kişilik sokak iftarı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır: "Kestel'e sözümüz, yapacak çok işimiz var"

BURSA - Kestel Belediyesi tarafından 'Meydan Kestel'de düzenlenen büyük Kestel iftarı programına 9 bin kişi katıldı.

Kestel Belediyesi tarafından Meydan Kestel'de düzenlenen sokak iftarına 9 bin kişi katıldı. Geleneksel sokak iftarının yaşandığı programda Karagöz ve Hacivat, semazen gösterisi ve ilahiler söylendi. Tüm vatandaşları gezerek Ramazan ayını kutlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. İftar saatiyle açılan oruçların ardından dua yapıldı.

İftarın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şu sözlere yer verdi;

"Bugün burada hep birlikte mübarek Ramazan ayının bereketini yaşıyor ve paylaşıyoruz. Burası kardeşlik sofrası, burası sevginin sofrası burası bereket sofrası. Allaha çok şükür, her zaman olduğu gibi şimdide biriz, beraberiz, kocaman bir aileyiz. Çok önemli ve tarihi bir sürecin arifesindeyiz. Pazar günü yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri bir belediye başkanlığı seçiminden çok daha büyük bir önem taşıyor. 31 mart seçimleri çocuklarımız için, doğa için, su için, toprak için, hava için geleceğimiz için çok önemli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Kestel'i korumak bizim en asli görevimiz. Bu miras çocuklarımızın, biz burada emanetçiyiz. Çocuklarımızın emanetine sahip çıkmak için 5 yılda her türlü baskılara rağmen eğilmedik, taviz vermedik. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu duruşumuzu koruyacak ve Kestel'e sahip çıkacağız. Her zaman biz olduk, beraber olduk. Kimseyi ayırmadan, kayırmadan bir olduk. Bu sebeple Kestel'imiz için yine hep birlikte kale gibi durma zamanı. 1 Nisan sabahı, ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olduğu, şefkatle muamele eden, hak ve adaleti üstün tutan, milletine karşı daima dürüst ve güvenilir belediyecilikle yeniden Bismillah diyeceğiz.

Kestel Belediyesi\'nden 9 bin kişilik sokak iftarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden 9 bin kişilik sokak iftarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel Belediyesi'nden 9 bin kişilik sokak iftarı - Son Dakika
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