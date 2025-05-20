Kestel Belediyesi\'nden Ücretsiz Servis Desteği

Bursa'da toplu taşıma hizmeti veren Burulaş çalışanlarının grev kararı nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanması beklenirken, Kestel Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sabah saatlerinden itibaren ilçede ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla 07: 00 itibarıyla ücretsiz servis hizmeti başlattıklarını duyurdu. Belediye tarafından sağlanan bu hizmet, Kestel Metro İstasyonu'nda özellikle hasta ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve şehir merkezine servisler hazır bulundu.

Başkan Ferhat Erol, "Toplu taşıma hakkı, temel bir kamusal haktır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Eylem hakkına saygılıyız ancak halkımızın mağdur olmaması önceliğimizdir" şeklinde açıklamada bulundu. - BURSA