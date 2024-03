Kestel Belediyesi Veresiye Borçlarını Ödedi

Yerel

Kestel Belediyesi, bakkallardaki ve okul kantinlerindeki veresiyeler ile elektrik ve su borcu olan vatandaşların fatura borçlarını ödedi. Bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi desteğinde bulunan Kestel Belediyesi, bu ramazan ayında da 2 milyon 807 Bin liralık sosyal yardım projesiyle gönüllere dokunmuş oldu.

Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği bakkallardaki ve okul kantinlerindeki veresiye defterlerini toplama ile elektrik-su borçlarını kapatma projesini bu yıl da sürdürdü. Ramazan ayının girmesiyle birlikte, ilçede bulunan marketlerdeki ve okul kantinlerindeki tüm veresiye defterleri, Kestel Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Veresiye defterlerindeki kişilerin gelir tespitlerinin yapılmasının ardından, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların veresiye borçları, Kestel Belediyesi tarafından ödendi. Market ile bakkal esnafı ise camlarına 'Veresiye borçları Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir' yazılı kağıtlar astı. Bakkala gelen vatandaşlar bu yazı üzerine büyük sevinç yaşadı.

UEDAŞ ve BUSKİ'den alınan ilçedeki borçlu listelerinin üzerinde detaylı bir gelir ve durum araştırması yapan Kestel Belediyesi ekipleri, elektrik ve su borcu bulunan yüzlerce hanenin borçlarını da ödedi. Ayrıca ramazan ayının girmesiyle Kestel Belediyesi personelinden oluşan 10 farklı ekip, 1000 erzak kolisini, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırdı.

Bu yıl da geleneği bozmadıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel'e sözümüz var diyerek çıktığımız bu yolda, göreve geldiğimiz günden beri, her alanda en iyisi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırımlarımızla, kültür ve sanat etkinliklerimiz ile sosyal yardım projelerimiz ile vatandaşımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz 3 yıl da olduğu gibi bu yılda ramazan ayını sosyal yardım ayı olarak ilan ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 74 bin 907 TL elektrik, 1 milyon 351 TL su borçlarını ödedik, marketlerdeki ve okul kantinlerindeki 382 bin liralık veresiye defterlerini topladık. Bin ihtiyaç sahibi ailemize 1 Milyon TL değerinde erzak kolisi ulaştırdık. Herkesin tok, herkesin mutlu olduğu bir Kestel için çalışıyoruz ve çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi biz büyük bir aileyiz ve gün geçtikçe daha da büyüyeceğiz. İyi günde, kötü günde biriz beraberiz. Kestel Belediyesi olarak her zaman iyilikten tarafız" diye konuştu. - BURSA