Kestel'de orman yangını

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.