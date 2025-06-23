Kestel'de orman yangını
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Yerel › Kestel'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?