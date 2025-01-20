Keyfalan Yaylası'nda Kış Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Keyfalan Yaylası'nda Kış Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Keyfalan Yaylası\'nda Kış Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen 8'nci kış festivali, çeşitli etkinlikler ve yöresel ikramlarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

20.01.2025 16:04  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bin 200 rakımlı yaylada kış festivali, renkli görüntülere sahne oldu

ORDU - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Keyfalan Yaylası'nda bu yıl 8'ncisi düzenlenen kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kış turizmini başlatan çalışmalarının ardından yaylalarda kış şenlikleri başladı. Mesudiye ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Keyfalan Yaylası'nda, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen şenliğe bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılım oldu. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar beyaz örtüyü eğlenceye çevirdi.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde en güzel köpek, orman oyunları, off-road ve kızak yarışları yapılırken, vatandaşlara ise yöresel ürünler ikram edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve yöresel sanatçıların şarkılarına eşlik ederken, davul-zurna eşliğinde horonlar oynadı ve el yapımı kızaklarla kayak yaptı.

Kar şenliğine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşların eğlencesine ortak olan Başkan Güler, şenliğe katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Unutulmaz bir gün yaşadık"

Şenliğe katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dolu bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Muhteşem bir gün yaşadık. Ortam, konserler, yarışmalar ve ikramlar hepsi bir birinden güzeldi. Bugün burada çok güzel zaman geçirme fırsatımız oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Mesudiye Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Festival, Mesudiye, Turizm, Yerel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keyfalan Yaylası'nda Kış Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
23:16 Bakanlık koltuğuna mı oturacak TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı Bakanlık koltuğuna mı oturacak? TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 17:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: Keyfalan Yaylası'nda Kış Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.