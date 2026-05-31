Keziban Hanım\'ın Umre Hayali Gerçek Oluyor

48 yıldır özel ihtiyaçlı evladına bakan Erzurumlu Keziban Demiryumruk, önümüzdeki günlerde hayırseverlerin desteği ile hayali olan umreye gidecek. Ona bir yardım eli de 7 yaşındaki Yahya Asım Gülbe'den geldi.

Erzurum İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı İl Sorumlusu Kadriye Bilici'nin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle, 48 yıldır özel ihtiyaçlı evladı Memet'e fedakarlıkla bakan Keziban Demiryumruk'un en büyük hayallerinden birisi gerçeğe dönüştürülmüştü. Böylece yarım asıra yakın bir sabrın ve vakarlı duruşun ödülü olan kutsal yolculuk arzusu, dayanışma ruhu ve gönüllülerin desteğiyle hayat buldu.

Keziban Demiryumruk'un umre hayaline bir destekte minik Yahya Asım Gülbe'den geldi. Erzurum Namık Kemal İlköğretim Okulu 1. sınıfta okuyan Yahya Asım, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları, umre ziyaretine katkı olması için Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Erzurum Sorumlusu Kadriye Bilici'ye teslim etti. - ERZURUM