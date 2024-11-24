Khan Destekçileri İslamabad'da Çatıştı - Son Dakika
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Khan Destekçileri İslamabad'da Çatıştı

Khan Destekçileri İslamabad\'da Çatıştı

Eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri, sokağa inerek polisle çatıştı; yollar kapatıldı.

24.11.2024 20:24
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Cezaevinde bulunan Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın destekçileri sokağa inerek polisle çatıştı. Khan destekçilerini engellemek için başkent İslamabad'a giden yollar kapatıldı.

Pakistan'da geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakanı Imran Khan'ın çağrısı üzerine destekçileri sokağa indi. Başkent İslamabad'da toplanması beklenen Khan destekçilerini engellemek için başkente giden yollar konteyner ve araçlarla kapatıldı. İslamabad'da tüm yürüyüş ve gösteriler yasaklanırken, iletişim hizmetleri kısıtlandı. Başkentte çok sayıda polis görevlendirildi. Khan'ın serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, polisle çatıştı. Göz yaşartıcı gazla müdahale edilen göstericilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Khan'ın önemli destekçilerinden Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Başbakanı Ali Amin Gandapur, Khan destekçilerine çağrıda bulunarak, İslamabad'da parlamento binasının, önemli hükümet tesislerinin, büyükelçiliklerin ve yabancı kurumların bulunduğu D Chowk adlı bölgenin girişine yakın bir noktada toplanmalarını istedi. Gandapur, dün yayınladığı video mesajda, "Khan tüm taleplerimiz karşılanana kadar orada kalmamız çağrısında bulundu" dedi.

Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), hükümetten Khan da dahil olmak üzere tüm liderlerinin serbest bırakılması ve son seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle mevcut hükümetin istifasını talep ediyor.

Khan 2022'de koltuğunu kaybetmişti

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Khan, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin (51 milyon TL) üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmıştı. Khan, ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti.

Öte yandan PTI tarafından geçtiğimiz ekim ayı başında İslamabad'da düzenlenen son protestoda 1 polis hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Pakistan, Politika, Hukuk, Yerel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Khan Destekçileri İslamabad'da Çatıştı - Son Dakika

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