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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cemal Sakallı son yolculuğuna uğurlandı.

Çilimli ilçesi Kirazlı Köyünde yaşayan kronik rahatsızlığı bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı vefat etti. Gazi Cemal Sakallı için düzenlenen cenazeye Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve protokol üyeleri katıldı. Kirazlı köy mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından Cemal Sakallı ebedi istirahatgahına uğurladı.

Vali Yardımcısı Tatoğlu, Kaymakam Alpay, Başkan Yıldız Sakallı ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - DÜZCE