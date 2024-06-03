Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı vefat etti. Sakallı için düzenlenen cenazeye birçok protokol üyesi katıldı ve cenaze namazının ardından Sakallı, Kirazlı köy mezarlığına defnedildi.

03.06.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cemal Sakallı son yolculuğuna uğurlandı.

Çilimli ilçesi Kirazlı Köyünde yaşayan kronik rahatsızlığı bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı vefat etti. Gazi Cemal Sakallı için düzenlenen cenazeye Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve protokol üyeleri katıldı. Kirazlı köy mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından Cemal Sakallı ebedi istirahatgahına uğurladı.

Vali Yardımcısı Tatoğlu, Kaymakam Alpay, Başkan Yıldız Sakallı ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Cemal Sakallı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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