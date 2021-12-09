Kıbrıs Gazisi 47 yıl sonra madalyasına kavuştu - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Selahattin Aksoy'a 47 yıl sonra "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Edirne merkez ile ilçelerinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri'ne ve yakınlarına, düzenlenen törenler ile tevcih edilmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak 56/2000 Sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine, Gazi Selahattin Aksoy'a, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından tevcih edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve aradan geçen 47 yıl sonra "Milli Mücadele Madalyası" ile onurlandırılan Kıbrıs Gazisi Selahattin Aksoy, "Bu benim için haklı gurur kaynağı olan bir durumdur. Bugün çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu gurur benden sonra çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük mirastır" dedi.

Gerçekleştirilen tevcih törenine, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Sarıgül ve Mustafa Üstün, şehit yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu Zeynep Şener de katıldı. - EDİRNE