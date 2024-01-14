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Isparta'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Altun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Isparta'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Altun son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'nın Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Ahmet Altun (80), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altun, askeri törenle gaziler mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta\'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Altun son yolculuğuna uğurlandı
14.01.2024 - 20:34,
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Isparta'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Ahmet Altun (80), KOAH, kalp ve diyabet rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altun, Asri Mezarlık'taki camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle gaziler mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Yılmaz Çatal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, Altun'un yakınları, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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