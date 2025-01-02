Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder Hayatını Kaybetti

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Kıbrıs Gazisi, Teğmen, Gazeteci ve Yazar Ahmet Cahit Önder, tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi, Teğmen, Gazeteci ve Yazar Ahmet Cahit Önder (77) için Çan Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kıbrıs Gazisi Merhum Ahmet Cahit Önder'in naaşı Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - ÇANAKKALE