Hatay'ın Defne ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yukarı Harbiye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen törene, Kaymakam Oğuz Cem Murat ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Vatanı için fedakarca görev yapan gazinin cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
