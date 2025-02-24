Kıbrıs Gazisi Cevdet Korkmaz Askeri Törenle Gözü Yaşlı Uğurlandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi ve Sındırgı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz askeri törenle toprağa verildi.

72 yaşında yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi ve Sındırgı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Şerif Paşa Camii'ne getirildi. Korkmaz, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR