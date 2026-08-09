Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan Toprağa Verildi
Defne'de Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan için cenaze töreni düzenlendi, son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan için Balıklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat da katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Gökaslan, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak Balıklıdere Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi.
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