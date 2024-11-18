Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, Taşova\'da Defnedildi

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İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan (70), Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, 17 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da hayatını kaybetti. Aslen Amasya'nın Taşova ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Dursun Okan'ın cenazesi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Yukarıbaraklı köyüne getirilen Okan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Dursun Okan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Taşova Kaymakamı Salih Kartal ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA