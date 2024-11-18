Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, Taşova'da Defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, Taşova'da Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, Taşova\'da Defnedildi

Dursun Okan, İstanbul'da vefat ettikten sonra Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

18.11.2024 16:12
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İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan (70), Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, 17 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da hayatını kaybetti. Aslen Amasya'nın Taşova ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Dursun Okan'ın cenazesi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Yukarıbaraklı köyüne getirilen Okan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Dursun Okan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Taşova Kaymakamı Salih Kartal ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, Taşova'da Defnedildi - Son Dakika

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