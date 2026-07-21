Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı
21.07.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde, 73 yaşındaki gazi Eşref Kabak sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen cenaze törenine ailesi, protokol, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kabak, sevilen bir esnaf olarak anılırken, dualarla aile kabristanlığında toprağa verildi. Dostları ve dernek başkanı, onun iyiliğini ve toplumdaki saygın yerini vurguladı.

Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde 73 yaşında hayatını kaybetti. Kabak, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen resmi töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Gazi Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü, gaziler, vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kabak'ın naaşı, askeri törenle aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Kabak'ın esnaf arkadaşlarından Bilal Karaca, gazinin Aydıntepe'nin sevilen esnaflarından biri olduğunu belirterek, uzun yıllar nakliyecilik ve beyaz eşya sektöründe esnaflık yaptığını söyledi. Karaca, "Eşref abimiz eski bir dostumuzdu. En iyi esnaflardan biriydi. Gördüğünüz kalabalık da bunun göstergesi. En son Kurban Bayramı'nda evine elini öpmeye gitmiştik. Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affetsin" dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ise Kabak'ın ilçe halkı tarafından sevilen, sayılan bir isim olduğunu ifade ederek, "Bugün Kıbrıs gazimiz Eşraf Kabak'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Yıllarca Aydıntepe ilçesinde esnaflık yaptığı için halk tarafından sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Cenazesi de bayağı kalabalık, onu da görüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Yerel Haberler, Aydıntepe, Bayburt, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.