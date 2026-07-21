Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde 73 yaşında hayatını kaybetti. Kabak, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen resmi töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Gazi Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü, gaziler, vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kabak'ın naaşı, askeri törenle aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Kabak'ın esnaf arkadaşlarından Bilal Karaca, gazinin Aydıntepe'nin sevilen esnaflarından biri olduğunu belirterek, uzun yıllar nakliyecilik ve beyaz eşya sektöründe esnaflık yaptığını söyledi. Karaca, "Eşref abimiz eski bir dostumuzdu. En iyi esnaflardan biriydi. Gördüğünüz kalabalık da bunun göstergesi. En son Kurban Bayramı'nda evine elini öpmeye gitmiştik. Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affetsin" dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ise Kabak'ın ilçe halkı tarafından sevilen, sayılan bir isim olduğunu ifade ederek, "Bugün Kıbrıs gazimiz Eşraf Kabak'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Yıllarca Aydıntepe ilçesinde esnaflık yaptığı için halk tarafından sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Cenazesi de bayağı kalabalık, onu da görüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu. - BAYBURT