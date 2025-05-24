Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi\'nin Cenazesi

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Tokat'ta kalp krizine yenik düşen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Erekici hayatını kaybetti. Faik Erekiçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Ali Paşa Camisi'ne gtaşındı. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Erekçi'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.