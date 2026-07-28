Kıbrıs Gazisi Fuat Akgül Uğurlandı

Erzurum'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fuat Akgül son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurumlu Kıbrıs Gazisi Fuat Akgül (73), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Akgül için Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından askeri manga eşliğinde omuzlara alınan Akgül'ün naaşı, dualar ve gözyaşları arasında Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine; Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Vekili Albay Zafer Fidan, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, polis ve askeri erkan, Akgül'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.