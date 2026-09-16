Kıbrıs Gazisi Hasan Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Yıldız, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Yıldız (73), yaşamını yitirdi. Gazi için Merkez Ulu Camii'nde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen törene; Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Rıza Küçergün, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Merkez Komutanı Hava Müh. Tahrip Komutanı Albay Bora Uzunlar, birliğe bağlı rütbeliler, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, ilçede yaşayan diğer Kıbrıs gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda düzenlenen törende dualar eşliğinde merhum gazi için helallik alındı. Askeri manga tarafından Türk bayrağına sarılı tabut, omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Tören sırasında Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı İbrahim Büke başta olmak üzere protokol üyeleri, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ulu Camii'ndeki merasimin ardından Kıbrıs Gazisi Hasan Yıldız'ın naaşı, ilçe mezarlığına getirilerek dualar eşliğinde defnedildi.