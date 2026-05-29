Kıbrıs Gazisi İsmet Tancan Son Yolculuğuna Uğurlandı

SAMSUN (İHA) – Samsunlu Kıbrıs Gazisi İsmet Tancan (72), Çarşamba'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Tancan, Kurban Bayramı'nın 2. gününde rahatsızlanarak vefat etti. Tancan'ın cenazesi, Çarşamba Rıdvan Paşa Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çarşamba Göğceli Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Göğceli Mezarlığı'nda askeri tören sonrası tabutuna sarılan Türk bayrağı, Çarşamba Kaymakamı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince tarafından oğluna verildi.

Kıbrıs Gazisi Tancan'ın cenaze törenine protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve sevenleri katıldı. - SAMSUN