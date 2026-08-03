Kıbrıs Gazisi İzzettin Ağın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İzzettin Ağın, askeri törenle toprağa verildi.
Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Piyade Er İzzettin Ağın, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Yeni Cami'de gerçekleştirilen cenaze töreninde merhum gazi için dua edilirken, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk aileye taziyelerini ileterek başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Piyade Er İzzettin Ağın, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenazeye Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Yarbay Mürsel Topçınar, Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi İzzettin Ağın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?