Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, Samsun\'da son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse için Samsun'un Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, mülki ve idari amirler, askeri erkan ve Köse'nin yakınlarının katılım sağladı.
Köseoğlu Caminde kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası, askeri törenle 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, aynı mahallede bulunan mezarlıkta defnedildi. - SAMSUN
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
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