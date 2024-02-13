Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, Samsun\'da son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze törenine birçok yetkili ve Köse'nin yakınları katıldı. Köse, askeri törenle aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

13.02.2024 18:18
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Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse için Samsun'un Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, mülki ve idari amirler, askeri erkan ve Köse'nin yakınlarının katılım sağladı.

Köseoğlu Caminde kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası, askeri törenle 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Köse, aynı mahallede bulunan mezarlıkta defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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