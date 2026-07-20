Kıbrıs Gazisi Murat Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kıbrıs Gazisi Murat Doğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ilçe protokolü, gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Murat Doğan (76), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Murat Doğan'ın vefatı dolayısıyla gerçekleştirilen cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Bayram Karayel, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1950 doğumlu Kıbrıs Gazisi Murat Doğan için düzenlenen törende, merhum gazi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenin ardından Murat Doğan, Mehmetalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR