Vefat eden Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi

Afyonkarahisar'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sabaha karşı hayatını kaybeden Gazi Mustafa Altın için Senir Köyü'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Altın, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İl Garnizon Komutanlığını temsilen Piyade Albay Ahmet Özdemir, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akif Çeşmeci ile gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR