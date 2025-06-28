Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Canbaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yahyaçavuş köyünde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Canbaz vefat etti. Merhum Gazi Canbaz için Yahyaçavuş Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu köy meydanında getirilen Gazi Canbaz'ın cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ÇANAKKALE