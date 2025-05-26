Kıbrıs Gazisi Mustafa Sarıtaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Sarıtaş, askeri törenin ardından son yolculuğunu uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Sarıtaş (71) yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Sarıtaş için memleketi olan Şuhut ilçesine bağlı Arızlı köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası gerçekleştirilen tören sonrası Sarıtaş askerlerin omuzlarında ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR