Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç, köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında defnedildi. Törende gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç'a Türk Bayrağı takdim edildi. Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan da törene katılarak son görevini yerine getirdi.

27.08.2024 09:53
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Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camide kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında toprağa verildi.

Gazi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cami imam hatibinin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kılıç'ın naaşı köy mezarlığına getirilerek, edilen dualarla defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Gazi Kılıç'ın gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç, askerler tarafından teselli edilirken, tören sonunda acılı eşe Bayburt Valisi tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.

"Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, en güzel yerde saklayacağım"

Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın eşine, çocuklarına, yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Eldivan ile ayaküstü konuşan Semiha Kılıç, takdim edilen Türk bayrağını ömrünün sonuna kadar saklayacağını duygu dolu sözlerle ifade ederek, "Allah sizlere uzun ömürler versin evlatlarım. En güzel şeyi, Türk bayrağını bana verdiniz, teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun, bayrağımızı hep saklayacağım. Öldüğüm zaman bayrağımızı göğsüme koyacağım, şimdi ise en güzel yerde saklayacağım sayın valim. Elinizi öpmek isterim ama hepiniz benden küçüksünüz, sizler benim evladımın yaşındasınız, hepinizin alnından öpüyorum evlatlarım. Bugün buraya geldiniz, bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun" dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal, Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kıbrıs Gazimiz Nizam Kılıç'ı son yolculuğuna Bayraktar köyünde uğurluyoruz. Gazimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Tatil yapmaya gelmişti çocukluk arkadaşını toprağa verdi

Eskişehir'de yaşayan Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan, tatile geldiği köyünde çocukluk arkadaşı Nizam Kılıç'ı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. "İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik" diyerek arkadaşından güzel sözlerle bahseden Fikri Daştan arkadaşına son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Arkadaşı Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Daştan, "Nizam çocukluk arkadaşımdı, çocukken beraber gezerdik, oyunlar oynardık, okula giderdik. Bugün de arkadaşıma son görevimi yerine getirmeye geldim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum, köyüme tatile geldim, çocukluk arkadaşımı toprağa verdim. İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik. Çocukken beraber oyunlar oynardık, böyle geçerdi günlerimiz. Nizam kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Cenaze törenine Gazi Kılıç'ın ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ve köy sakinleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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