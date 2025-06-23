Kıbrıs Gazisi Sabri Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik unvanı alan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Sabri Yıldız, askeri törenle Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve hayatını kaybeden 3 çocuk babası 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi için Fatsa ilçesindeki Orta Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın naaşı, daha sonra Salihli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Yıldız ailesinin yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı. - ORDU