Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Yerel

Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın Son Yolculuğu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Tarım'ın cenazesi, Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Sakızköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici de katıldı ve Tarım'ın ailesine taziyelerini iletti.

06.06.2024 10:26
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın cenazesi, Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlanarak Sakızköy Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici de katıldı. Vali Ekici, merhum Gazi Şahin Tarım'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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