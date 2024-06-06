Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın Son Yolculuğu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Şahin Tarım'ın cenazesi, Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlanarak Sakızköy Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici de katıldı. Vali Ekici, merhum Gazi Şahin Tarım'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. - KIRKLARELİ
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