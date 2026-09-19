Kıbrıs Gazisi Şekerci: "2-3 tane Türk köyünün komple katledildiğini duyduk bu olay savaşmak için güç verdi bize" - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Şekerci: "2-3 tane Türk köyünün komple katledildiğini duyduk bu olay savaşmak için güç verdi bize"

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Kıbrıs Gazisi Şekerci: "2-3 tane Türk köyünün komple katledildiğini duyduk bu olay savaşmak için güç verdi bize"
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Çanakkale’de yaşayan Kıbrıs Gazisi Şükrü Şekerci, 19 Eylül Gaziler Günü’nde harekat günlerini yad etti.

Çanakkale'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Şükrü Şekerci, 19 Eylül Gaziler Günü'nde harekat günlerini yad etti. Şekerci, "Bir taraftan mutlu oluyorum bir taraftan kaybettiğimiz şehit olan arkadaşlarımız var fotoğraflarda onları gördükçe hüzünleniyoruz. Bugün vatan görevi olsa seve seve giderim, hala formadayım" dedi.

14 Ağustos'ta 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlattığı Barış Harekatına katılan Gazi Şükrü Şekerci, 19 Eylül Gaziler Günü'nde harekat günlerini yad etti. Gazi Şekerci, harekatta yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gazi Şekerci, "Öncelikle tüm gazilerin Gaziler Günü kutlu olsun. Bütün gazi arkadaşlarıma uzun ömürler diliyorum. Şehit arkadaşlarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Oradaki Türkler bizim için çok önemliydi. Bu harekat aslında onları kurtarmak için yapıldı ve başarılı da oldu" dedi

Şekerci, "Bizim en büyük muharebelerimiz Yunan alayıyla oldu"

Kıbrıs Gazisi Şükrü Şekerci harekatın başladığı zamanlar zaten Kıbrıs'ta bulunan alaya katılmak için eğitim aldığını belirterek "Türkiye'de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı diye bir alay vardı. Garantör devlet olarak Kıbrıs'ta 600 kişilik bir alayımız mevcuttu. Bu alayı Türkiye'nin her yerinden bizi temsil edecek şekilde seçtiler. Ne mutlu bana o 600 kişilik alayın içinde ben de vardır. Oradaki alayı bizimle alayla değiştirecektik biz. İskenderun Akçay'da Kıbrıs'a gitmek için özel bir eğitim yapıyorduk biz. Fakat Kıbrıs'ta Makarios darbe yapınca Kıbrıs karıştı. Biz hemen 20 temmuz sabahı gitmemize 2 ay varken helikopterlerle diğer alayın yanına intikal ettik. Kıbrıs'ta 600 kişiyken bin 200 kişi olduk. Helikopterden iner inmez bizim alayımızın üzerine saldıran Yunan alayına saldırdık. Biz gelene kadar baya bir zaiyat olmuştu. Yunanlar da garantör devlet olarak orada bir alay bulunduruyordu. Çetin savaşmalardan sonra ateşkesin son günü Yunan alayına girdik. Bizim en büyük muharebelerimiz Yunan alayıyla oldu" ifadelerini kullandı.

Şekerci: "Kıbrıs'ta en büyük hissiyatımız vatana hizmet, görevimizi yapmaktı"

Kıbrıs'a gittiklerin 2-3 Türk köyünün tamamen katledildiğini duyan Şekerci şunları söyledi: "Çok gururlu hissettik kendimizi ama dönemeyen arkadaşlarımız da oldu bir tarafımızda da onların üzüntüsü vardı. Gazi olduğum için çok gururlu hissediyorum kendimi. Kıbrıs'ta en büyük hissiyatımız vatana hizmet, görevimizi yapmaktı. Bir de oradaki Türk halkına yapılanları duyduk mesela 2-3 tane Türk köyünün komple katledildiğini duyduk bu savaşmak için güç verdi bize. En büyük arzumuz kalanları bir an önce kurtarmaktı. Bu cenazeler sonradan Barış Gücü tarafından çıkarıldı. 2 tane köyü hatırlıyorum Muratağa ve Atlılar."

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüÇanakkaleKıbrısYerelSon Dakika

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