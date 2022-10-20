Gazeteci Eyüp Turan 'ın babası 71 yaşındaki Osman Turan, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. İhlas Vakfı'nda da uzun yıllar hizmet eden 2 çocuk 3 torun sahibi Turan bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi Turan, dualarla uğurlandı - Son Dakika

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