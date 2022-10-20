Kıbrıs Gazisi Turan, dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Turan, dualarla uğurlandı

20.10.2022 15:28
Kıbrıs Gazisi Turan, dualarla uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Gazi Osman Turan dualarla toprağa verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Gazi Osman Turan dualarla toprağa verildi.

Gazeteci Eyüp Turan'ın babası 71 yaşındaki Osman Turan, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. İhlas Vakfı'nda da uzun yıllar hizmet eden 2 çocuk 3 torun sahibi Turan bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Turan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Güzelyalı Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, askeri ve siyasi erkanın yanısıra, gaziler, sevenleri, aile fertleri ve Eyüp Turan'ın mesai arkadaşları katıldı.

Osman Turan sevenlerinin hediye ettiği hatim ve dualarla Güzelyalı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Turan, dualarla uğurlandı - Son Dakika

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