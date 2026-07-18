Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak Arpaçay'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak Arpaçay'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak Arpaçay\'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
18.07.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak için askeri tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından gazi, askerlerin omuzlarında taşınarak Bahçeler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Kaymakam, Tuğgeneral, belediye başkanı, askeri yetkililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak, düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı. Gazinin cenaze törenine ilçe protokolü, askeri yetkililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katılarak son görevini yerine getirdi.

Merhum Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak için Arpaçay Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında taşınırken, vatandaşlar da kahraman gaziye dualarla veda etti.

Cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak'ın naaşı, Bahçeler Mahallesi Mezarlığı'nda askeri tören eşliğinde toprağa verildi. Törende saygı duruşunda bulunulurken, gazinin vatan için verdiği fedakarlık bir kez daha minnetle anıldı.

Cenaze törenine Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'in yanı sıra Kars 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Melih Doğruel, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe protokolü, askeri personel, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, Soğukbulak ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, merhum Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Arpaçay'da gerçekleştirilen askeri cenaze töreni, Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak'ın vatan uğruna verdiği hizmetlerin unutulmadığını bir kez daha gösterirken, törene katılan vatandaşlar da kahraman gaziyi dualarla son yolculuğuna uğurladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak Arpaçay'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Yasin Soğukbulak Arpaçay'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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