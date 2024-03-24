Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşama veda eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Salihli'nin Kırveli Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan (71), yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Akkaplan için Kırveli Camisi'nde tören düzenlendi. Akkaplan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan, Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler ile Akkaplan'ın yakınları katıldı. - MANİSA
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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