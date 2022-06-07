Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi

07.06.2022 13:40
Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan topçu er Abdullah Şimşek, yıllar sonra madalyasına kavuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan topçu er Abdullah Şimşek, yıllar sonra madalyasına kavuştu.

Abdullah Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderilen madalya ve beratını almanın mutluluğunu yaşadı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 48 yıl önce 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda topçu er olarak görev yaptı.

Şimşek, kendisine şu günlerde 48 yıl sonra KKTC tarafından verilen gazilik madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek için yaptırılan gazilik madalyasını ikametinde verdi.

48 yıl sonra madalyasına kavuşan Abdullah Şimşek, ölmeden gazi madalyasını aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Şimşek, "Bizim için anlamı büyük olan madalyamızı aldık. Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu ve bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. 2013'te Kıbrıs Meclisi tarafından 'Milli Mücadele Madalyası' verileceğini duyunca umutlarımız yeşerdi ama bir türlü madalya gelmek bilmedi. Bu içimizde yaraydı. 48 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyamızı taktık. Madalyayı alınca çok gururlandım. Şeref ve gururla taşıyacağımız bir madalyamız oldu" diye konuştu. - KASTAMONU

Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi
Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi
Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi
Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi

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Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Kastamonu, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi - Son Dakika

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