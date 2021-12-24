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Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti

24.12.2021 09:42
Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatında savaşan ve gazilik unvanı alan Rahmi Üstüner geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Üstüner'in cenaze törenine katılamayan Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte Üstüner ailesini ziyaret etti. Vali Atay, Kıbrıs gazisi Rahmi Üstüner'in ailesine başsağlığı diledi. - DÜZCE

Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti

Akçakoca, Kıbrıs, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


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