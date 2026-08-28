Kıbrıs'taki Çin Oteli İddialara Neden Oldu - Son Dakika
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Kıbrıs'taki Çin Oteli İddialara Neden Oldu

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GKRY'deki Çin sermayeli otelin, İngiliz askeri üssünü gözetleme amacıyla kullanılabileceği iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol'da faaliyet gösteren Çin sermayeli beş yıldızlı City of Dreams Mediterranean otelinin, İngiltere'nin bölgedeki en önemli askeri tesislerinden RAF Akrotiri Üssü'nün gözetlenmesinde kullanılabileceği iddia edildi.

İngiliz askeri ve istihbarat kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol'da faaliyet gösteren Çin sermayeli beş yıldızlı City of Dreams Mediterranean otelinin yüksek katlarının yabancı istihbarat unsurları açısından önemli bir gözetleme noktası oluşturabileceğine dikkat çekti. İngiliz istihbarat ve askeri çevrelerinde, 2023 yılında faaliyete geçen 16 katlı otelin konumu ve yüksekliği nedeniyle güvenlik endişesi yaşandığı belirtildi. İngiliz Egemen Üs Bölgelerine komşu olan otelin üst katlarından RAF Akrotiri'deki bazı askeri tesislerin doğrudan görülebildiği kaydedildi.

Uçak ve personel hareketleri izlenebiliyor

Otelin yabancı istihbarat unsurları için önemli bir gözetleme noktası olabileceğini ifade eden İngiliz askeri ve istihbarat kaynakları, uygun bir noktadan ve dürbün gibi basit gözlem araçları kullanılarak üsten kalkan ve inen uçakların yanı sıra askeri personel ile yetkililerin hareketlerinin de takip edilebileceğini belirtti. Bu şekilde uçuş sıklıkları, hareket düzenleri, operasyonel prosedürler, üs çevresindeki güvenlik ve devriye faaliyetleri, insansız hava araçlarına karşı verilen tepkiler ile kamuya açık takip sistemlerinde görünmeyen bazı uçuşlara ilişkin bilgilerin elde edilebileceği değerlendiriliyor.

F-35 ve U-2'lerin bulunduğu stratejik üs

RAF Akrotiri'nin İngiltere'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, üste F-35 savaş uçakları ile ABD'ye ait U-2 Dragon Lady istihbarat uçaklarının da bulunduğu kaydedildi. İngiliz askeri çevrelerinin özellikle otelin en üst katlarının üs üzerinde geniş bir görüş alanı sağlamasından endişe duyduğu ifade edildi.

RAF karşı gözetleme tedbirleri aldı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin söz konusu otelin konumunu dikkate alarak RAF Akrotiri'de karşı gözetleme ve çok katmanlı güvenlik tedbirleri uyguladığı bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da personelin, askeri üslerin ve İngiliz çıkarlarının güvenliğinin son derece ciddi şekilde ele alındığını belirterek, Akrotiri'deki güvenlik önlemlerinin sürekli gözden geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, operasyonel güvenlik gerekçesiyle alınan önlemlerin ayrıntılarını paylaşmadı.

Otelden casusluk iddialarına ret

City of Dreams Mediterranean yönetimi ise tesisin casusluk veya gözetleme amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Otel yönetimi, tesisin yalnızca turizm, eğlence ve iş etkinlikleri amacıyla faaliyet gösterdiğini, bunun dışındaki amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu bildirdi.

Otelin bağlı bulunduğu Melco Resorts & Entertainment'ın başında Çin-Kanadalı iş insanı Lawrence Ho bulunuyor. Ho, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nde de yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs'taki Çin Oteli İddialara Neden Oldu - Son Dakika

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