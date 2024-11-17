Kibrit Kolleksiyonu için Müze Kurmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Yerel

Kibrit Kolleksiyonu için Müze Kurmayı Hedefliyor

Kibrit Kolleksiyonu için Müze Kurmayı Hedefliyor

Konya'da Mehmet Şimşek, 15 çeşit koleksiyonuyla kibrit müzesi kurmayı amaçlıyor.

17.11.2024 09:44
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Konya'da pul ve kibrit ile başlayıp çeşit çeşit ürünlerden çok sayıda koleksiyon yaparak ofisinde sergileyen 68 yaşındaki Mehmet Şimşek, en çok değer verdiği kibritleri için ise müze kurmayı hedefliyor.

Küçük yaşlardan beri koleksiyon yapmaya meraklı olan Mehmet Şimşek (68), pul ve kibrit toplamaya başladı. Topladığı pul ve kibritleri muhafaza edemeyen Şimşek, daha sonraki yıllarda tekrardan toplamaya başladı. Şimdilerde pul, para, çakmak, tesbih, kartpostal, anahtarlık, ıslak mendil ve şekerlerden toplayarak koleksiyon oluşturan Şimşek, koleksiyonunu ofisinde sergiliyor. Koleksiyonuna yeni bir parça alırken para kullanmadığını ifade eden Şimşek, sadece takas yöntemini kullanıyor.

"Koleksiyonumda yaklaşık 15 çeşit ürün var"

Koleksiyona 1960'lı yıllarda pul biriktirerek başladığını anlatan Mehmet Şimşek, "Puldan sonra da kibrit biriktirmeye başladım. O zamanlar biriktirdiğim pullar ve kibritleri sahiplenemedim. Kendime ait bir odam olmadığı için koleksiyon biriktirmek çok önemli olmadı" dedi.

Koleksiyonunun çok detaylı olduğunu ifade eden Şimşek, "Koleksiyon çeşitleri ben de detayca fazla. Yaklaşık 15 türe yakın ürün var. Pul, para, çakmak, tesbih, kartpostal, anahtarlık, ıslak mendil, şekerler gibi farklı şeyler var. Adet olarak 4 bine yakın farklı farklı kibritlerim var. Takasta kullandığım için fazlasını da bulunduruyorum. Gazoz kapağı da aynı şekilde 3-4 bine yakın var. Genelde koleksiyon ürünü almak için takas yapıyorum. Farklı arkadaşlarımızın eksiklikleri ve fazla ürünleri ile takas yapıyoruz. Daha önceki yıllarda ben yurt dışı ile takas yapıyordum. Şuanda maalesef gümrükten dolayı yurt dışından takasları ikinci plana bıraktım" şeklinde konuştu.

"Koleksiyonumun ölünceye kadar devam etmesini istiyorum"

Şimşek, koleksiyonunu ömrünün sonuna kadar devam ettirmek istediğini belirterek, "Koleksiyonumun ölünceye kadar devam etmesini istiyorum. Ben öldükten sonra da evdekiler ne yapacak bilmiyorum ama ölene kadar hiçbir şeyin boş gitmesini istemiyorum. Hedefim ise kibrit müzesi oluşturmak. Bu durum çok mümkün değil çünkü emekliyim. İmkanım olmuş olsa bu tarzda bir müze kurarım ve gençlere hibe ederim. Çünkü böyle bir müzenin olması benim için çok önemli" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kibrit Kolleksiyonu için Müze Kurmayı Hedefliyor - Son Dakika

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