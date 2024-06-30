Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı: Erken müdahale faciayı önledi - Son Dakika
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Yerel

Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı: Erken müdahale faciayı önledi

Bolu'da ara sokakta kibritle oynayan çocuklar, kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıkardı. Vatandaşların erken fark ederek müdahale etmesiyle facianın önüne geçildi. Çocuklar yangını söndüremeyince olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri ise yangına müdahale ederek yangının yayılmasını engelledi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.06.2024 15:45
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Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı: Erken müdahale faciayı önledi

BOLU - Bolu'da ara sokakta kibritle oynayan çocuklar, kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıkardı. Vatandaşların erken fark ederek müdahale etmesiyle facianın önüne geçildi.

Olay, Kültür Mahallesi Ceviz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kibritle oynayan çocuklar, kuru otların bulunduğu bölgede ateş yakmaya çalıştı. Kuru otlar kısa sürede alevlenerek geniş alana yayıldı. Yangını söndüremeyen çocuklar olay yerinden kaçtı. Boş arazinin bulunduğu alanda yangın çıktığını gören mahalle sakinleri yangın tüpü ve suyla yangına müdahale etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

"Biz görmesek her taraf yanacaktı"

Çocukların kibritle otları yakmaya çalıştığını ifade eden İhsan Tezcan, "Çocuklar yakmış. Biz görmesek her taraf yanacaktı. Kibritlerle yakmışlar. Biz fark ettik. Komşular yangın tüpüyle müdahale etti, sonra bende evden su çektim öyle söndürdük" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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