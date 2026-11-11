Kıdemli Deniz Albay Savaş, Marmaris Kaymakamı Kaya\'ya iade-i ziyarette bulundu

2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Kaymakamlık makamında bir araya gelen Savaş ve Kaya, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.