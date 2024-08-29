Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yerel

Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kileci\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29.08.2024 10:54
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kileci, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sundu.

Kileci, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zafer, vatanımızı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azmi ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Bu topraklar üzerinde huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan tüm gazilerimize ve şehitlerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün burada, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kileci, vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatanımızın değerini bilmek ve onu korumak hepimizin en önemli görevidir. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek, ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Kileci, "Bu anlamlı günde, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu zaferin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Ahmet Fikret, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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