Kılıç Köyü'nde Model Uçak Projesi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Keçiborlu'ya bağlı Kılıç Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli proje kapsamında model uçak yaparak havacılıkla tanıştı. Etkinlikte öğrencilerin hem el becerilerinin geliştirilmesi hem de havacılığa olan ilgilerinin artırılması hedeflendi.

Keçiborlu'da Kılıç Köyü İlk ve Ortaokulu'nda, Avrupa Birliği destekli "Köy Okullarında Model Uçak Yapımı" projesi kapsamında öğrenciler model uçak yaparak havacılıkla tanıştı. Proje, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Havacılık Topluluğu ve Keçiborlu Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrenciler, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde uçak parçalarını birleştirerek kendi model uçaklarını yaptı. Hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte öğrencilerin havacılığa ilgisi dikkat çekti.

Proje kapsamında açıklama yapan ISUBÜ Havacılık Topluluğu Akademik Danışmanı Barış Işıldak, kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen bu tür projeler, hem üniversite öğrencilerimizi hem de köy okullarındaki öğrencilerimizi bir araya getiriyor. Amacımız çocuklara havacılığı sevdirmek, onlarda bir hayal ve tutku oluşturmak" dedi.

Kılıç Köyü Ortaokulu Müdürü Şerafettin Can ise etkinliğin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler köy okullarındaki öğrencilerimizin hem sosyal hem de bilişsel gelişimine önemli katkı sunuyor. Öğrencilerimiz model uçakları büyük bir ilgiyle montajlıyor" ifadelerini kullandı.

Keçiborlu Yerel Eylem Grubu Derneği Yöneticisi Hasan Ali Özdemir de projelerin sadece tarım değil eğitim ve sosyal gelişimi de kapsadığını belirterek, "Kırsal kalkınmayı sadece tarım üzerinden değil, eğitim ve sosyal faaliyetlerle de destekliyoruz. Çocuklara yetenek kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan ISUBÜ Uçak Teknolojisi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Ata ise, "Buradaki amacımız çocuklara havacılığı aşılamak. Parçaları birleştirerek hem el becerilerini geliştiriyoruz hem de havacılığa olan ilgilerini artırıyoruz" dedi.

Projede yer alan bir diğer üniversite öğrencisi de, bu tür çalışmaların çocukların özgüvenine katkı sağladığını belirterek, "Küçük yaşta verilen bu eğitimler onların gelecekte ne yapmak istediklerine dair önemli bir yönlendirme sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencisi Şevval Özdoğan ise, "Çocukları ders ortamından biraz uzaklaştırarak havacılığı eğlenceli bir şekilde tanıtıyoruz. Onların ilgisi çok güzel, uçaklara olan heyecanları bizi de mutlu ediyor" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin kendi yaptıkları model uçakları tamamlaması ve uçuş denemeleriyle sona erdi.