Kılıç Köyü'nde Model Uçak Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıç Köyü'nde Model Uçak Projesi

09.06.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, Avrupa Birliği destekli projede model uçak yaparak havacılıkla tanıştı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Keçiborlu'ya bağlı Kılıç Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli proje kapsamında model uçak yaparak havacılıkla tanıştı. Etkinlikte öğrencilerin hem el becerilerinin geliştirilmesi hem de havacılığa olan ilgilerinin artırılması hedeflendi.

Keçiborlu'da Kılıç Köyü İlk ve Ortaokulu'nda, Avrupa Birliği destekli "Köy Okullarında Model Uçak Yapımı" projesi kapsamında öğrenciler model uçak yaparak havacılıkla tanıştı. Proje, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Havacılık Topluluğu ve Keçiborlu Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrenciler, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde uçak parçalarını birleştirerek kendi model uçaklarını yaptı. Hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte öğrencilerin havacılığa ilgisi dikkat çekti.

Proje kapsamında açıklama yapan ISUBÜ Havacılık Topluluğu Akademik Danışmanı Barış Işıldak, kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen bu tür projeler, hem üniversite öğrencilerimizi hem de köy okullarındaki öğrencilerimizi bir araya getiriyor. Amacımız çocuklara havacılığı sevdirmek, onlarda bir hayal ve tutku oluşturmak" dedi.

Kılıç Köyü Ortaokulu Müdürü Şerafettin Can ise etkinliğin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler köy okullarındaki öğrencilerimizin hem sosyal hem de bilişsel gelişimine önemli katkı sunuyor. Öğrencilerimiz model uçakları büyük bir ilgiyle montajlıyor" ifadelerini kullandı.

Keçiborlu Yerel Eylem Grubu Derneği Yöneticisi Hasan Ali Özdemir de projelerin sadece tarım değil eğitim ve sosyal gelişimi de kapsadığını belirterek, "Kırsal kalkınmayı sadece tarım üzerinden değil, eğitim ve sosyal faaliyetlerle de destekliyoruz. Çocuklara yetenek kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan ISUBÜ Uçak Teknolojisi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Ata ise, "Buradaki amacımız çocuklara havacılığı aşılamak. Parçaları birleştirerek hem el becerilerini geliştiriyoruz hem de havacılığa olan ilgilerini artırıyoruz" dedi.

Projede yer alan bir diğer üniversite öğrencisi de, bu tür çalışmaların çocukların özgüvenine katkı sağladığını belirterek, "Küçük yaşta verilen bu eğitimler onların gelecekte ne yapmak istediklerine dair önemli bir yönlendirme sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencisi Şevval Özdoğan ise, "Çocukları ders ortamından biraz uzaklaştırarak havacılığı eğlenceli bir şekilde tanıtıyoruz. Onların ilgisi çok güzel, uçaklara olan heyecanları bizi de mutlu ediyor" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin kendi yaptıkları model uçakları tamamlaması ve uçuş denemeleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Havacılık, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kılıç Köyü'nde Model Uçak Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum
Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti’ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti'ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD’den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:19
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
20:54
Aykut Kocaman’dan olumsuz not: O transferi istemiyor
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 22:11:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıç Köyü'nde Model Uçak Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.